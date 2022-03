Actiune de donare de sange pentru ranitii din Ucraina, organizata de Protoieria Panciu

Protoieria Panciu a initiat o noua actiune de donare de sange, in cadrul campaniei Doneaza sange, salveaza o viata! a Patriarhiei Romane, pentru a veni in sprijinul persoanelor ranite in conflictul din Ucraina. Astfel, joi, 3 martie 2022, mai multi credinciosi din Parohia Satu Nou si preotul lor au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea."Situatia din Ucraina ne obliga sa actionam crestineste. De aceea, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte ... citeste toata stirea