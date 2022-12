Actiune umanitara in satele izolate ale judetului realizata de tineri pasionati de automobilism offroad din Vidra si Vizantea-Livezi

O actiune umanitara impresionanta a fost realizata zilele acestea in sate izolate ale judetului Vrancea de catre un grup de tineri pasionati de automobilism offroad din Vidra si Vizantea-LiveziToata actiunea a fost gandita si realizata de un grup de tineri pasionati de automobilism offroad(n.r. pe teren accidentat) din Vidra si Vizantea-Livezi ."Ne-am gandit ca putem ajuta cateva persoane nevoiase, acum in prag de sarbatori.Am pus mana de la mana si am strans alimente si hainute.Am pornit de ... citeste toata stirea