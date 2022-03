Actiune umanitara in sprijinul celor afectati de razboiul din Ucraina a Asociatia "Gentlemen's Bikers" a motociclistilor din Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa Asociatia "Gentlemen's Bikers" a motociclistilor din Focsani ofera amanunte publice in legatura cu actiunea umanitara pe care a initiat-o in sprijinul celor afectati de razboiul din Ucraina.Au fost stabilite nevoile imediate ale acestora privind necesarul de bunuri cu destinatie medicala precizeaza initiatorii actiunii umanitare mentionate care informeaza in plus si faptul ca transportul umanitar este programat pentru duminica, 6 martie 2022.Cititi in ... citeste toata stirea