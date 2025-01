Activitate desfasurata la C.S.E.I. "Elena Doamna" Focsani cu ocazia " Zilei Internationale a nonviolentei in scoli"

30 Ianuarie - Ziua Internationala a nonviolentei in scoliCu ocazia Zilei Internationale a nonviolentei in scoli, C.S.E.I. "Elena Doamna" in parteneriat cu: Biroul de Siguranta Scolara din cadrul IPJ Vrancea, Agentia Nationala impotriva traficului de persoane, Centrul regional Galati (ANITP) si Colegiul Economic " Mihail Kogalniceanu" Focsani a desfasurat o activitate in cadrul Proiectului "Impreuna prindem curaj" - Program de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar, ... citește toată știrea