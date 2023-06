Directia Judeteana de Sport Vrancea - Centrul de Tineret Focsani in parteneriat cu Asociatia Voluntariat pentru Viata din Marasesti organizeaza o activitate speciala in cadrul proiectului "Adopta un bunic". Evenimentul se numeste "Sport, Sanatate si Spiritualitate" si se va desfasura marti-13 iunie 2023 in localitatea Buciumeni. Participantii la aceasta activitate vor fi aproximativ 20 de tineri voluntari de la diferite licee din judet alaturi de 35 de beneficiari ai Programului de Interes ... citeste toata stirea