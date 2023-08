La data de 09 august 2023, in jurul orei 11.30, politistii din cadrul Postului de Politie Valea Sarii au fost sesizati de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca fiica lui, BOTEZATU ANDREEA, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in cursul serii de 08 august 2023 (18.00 - 18.30) si nu a mai revenit.Semnalmente: 45 kg, inaltimea de 1,60 m, par saten, ochi caprui. In prezent, aceasta are un ... citeste toata stirea