Prin intermediul unui comunicat de presa angajatii din Agentiei pentru Protectia Mediului( APM) Vrancea au anuntat ca "inceteaza lucrul in data de 16 mai 2024, intre orele 9.30-11.30, in semn de protest fata de nivelul extrem de scazut de salarizare si impotriva discriminarii salariale fata de alte categorii de bugetari."Cititi in continuare continutul integral al comunicatului de presa transmis de angajatii din Agentiei pentru Protectia Mediului( APM) Vrancea.COMUNICAT DE PRESAGREVA ... citește toată știrea