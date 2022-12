aEuro< Compania Nationala Posta Romana:Pensiile vor fi livrate in perioada 6-17 ianuarie 2023

Prin intermediul unui comunicat de presa facut public, vineri 30 decembrie 2022 , Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor si a drepturilor sociale se va decala cu cateva zile, ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna in care, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, atat salariatii Casei Nationale de Pensii Publice, cat si cei ai Postei Romane, beneficiaza de zile libere.Casa Nationala de Pensii Publice a anutat ca va vira ... citeste toata stirea