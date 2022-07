Afacere de milioane de euro pusa in pericol de viitoarea Autostrada A7. Ce sanse sunt ca traseul sa fie modificat

Costurile pentru autostrada care leaga Muntenia de Moldova sunt estimate la 1,7 miliarde de euro, bani care se doresc a fi obtinuti prin Programul de Rezilienta. Cea mai asteptata investitie in infrastructura din zona Moldova, Autostrada A7, care este pe cale sa demareze si are toate sansele sa devina realitate pana in anul 2026, avand finantare asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta.Ea va traversa judetul Vrancea de la Sud la Nord, iar in calea ei se afla si o afacere ... citeste toata stirea