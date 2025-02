Ajutoare de urgenta pentru sute de familii din Romania, inclusiv din judetul Vrancea

Guvernul Romaniei a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare totala de 1.714.100 lei pentru sprijinirea a 431 de familii si persoane singure aflate in situatii dificile. Printre beneficiari se numara si 75 de familii si persoane afectate de incendii, provenind din 20 de judete, inclusiv Vrancea.Ministerul Muncii a confirmat ca aceste ajutoare sunt destinate persoanelor aflate in situatii critice, care se confrunta cu dificultati majore din cauza unor dezastre, probleme de ... citește toată știrea