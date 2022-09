Al doilea cutremur produs duminica in Vrancea. Ce magnitudine a avut

Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,2 grade a avut loc duminica, la ora 19:08:20, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de 132,9 kilometri.Este al doilea cutremur inregistrat in aceasta zi, dupa cel cu magnitudinea ml 3.4 inregistrat la ora 07:41:39 in aceeasi zona seismica, la adancimea de 115km.Deatliile transmise de Institutului de Fizica a Pamantului despre ... citeste toata stirea