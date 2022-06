Analiza inedita in ZdV a profesoarei de limba romana din Focsani Ionelia Burghelea: Opere literare care-si corespund

Ion Creanga si Amos Oz, doi scriitori care au trait in perioade de timp diferite, apartinand unor popoare si unor culturi diferite - romana si evreiasca -au abordat in scrierile lor, ,,Danila Prepeleac'' , respectiv ,,Sumki'' , aceleasi teme: familia, societatea, norocul, devenirea, aventura.De asemenea, procedeul de realizare a personajului principal, in fiecare din cele doua creatii epice mentionate, este similar: fata si reversul medaliei, perspective prezentate in maniera plina de ... citeste toata stirea