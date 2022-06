Ancheta ministeriala la Ambulanta Vrancea. Bolnava de cancer, tratata cu dispret de directorul medical al institutiei

Bolnava de 57 de ani se afla in coma la spitalul Universitar din Iasi, dupa ce ambulanta cu care a fost trimisa in capitala Moldovei nu avea nici medic, nu era nici dotata corespunzator. Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost solicitat sa faca verificari la Ambulanta Vrancea, dupa ce o bolnava de cancer in faza terminala a fost tratata cu indiferenta de conducerea institutiei.Situatia revoltatoare s-a intamplat pe data de 31 mai, cand Serviciul de Ambulanta Judetean a fost ... citeste toata stirea