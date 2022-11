Angel TILVAR, noul ministru al Apararii, a depus juramantul de investitura la Cotroceni!!!

* Premierul Nicolae CIUCA mesaj de bun venit in guvern pentru Angel TILVAR * Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Angel Tilvar este numit ministru al Apararii Nationale iar in doua ore senatorul vrancean a si depus juramantul investitura in functia de ministru al Apararii, in fata presedintelui Romaniei *"Ii doresc bun venit in echipa noastra guvernamentala domnului ministru al Apararii Nationale, Angel Tilvar. Experienta domniei sale ca presedinte al delegatiei ... citeste toata stirea