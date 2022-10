Conform comunicatului de presa al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) facut public, luni 17 octombrie 2022, fostul sef albiroului Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Panciu, Dan Filimon, s-a aflat in stare de incompatibilitate, intrucat, in perioada 01 aprilie 2015 - 31 iulie 2022 a ocupat functia publica de conducere de sef birou in cadrul Biroului Impozite ... citeste toata stirea