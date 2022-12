Antreprenorul vrancean care acum 33 de ani, era revolutionar, apropiat al sefului judetului de atunci si-a anuntat intrarea in politica

Antreprenorul vrancean,Laurentiu Barbu, care acum 33 de ani, era revolutionar, apropiat al dizidentului anticomunist Liviu Ioan Stoiciu(LIS) sefului judetului de atunci si-a anuntat intrarea in politica prin intermediul unei postari activata pe contul sau de facebook.Laurentiu Barbu si-a facut publica la solicitarea Ziarului de Vrancea, cariera sa profesionala si evolutia in afaceri si a explicat ce l-a determinta dupa 33 de ani sa faca pasul intrarii in politica.Cititi in continuare postarea ... citeste toata stirea