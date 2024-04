Apel la ajutor umanitar urgent, pentru Andrei, un baietel de 6 ani din judetul Vrancea ce sufera de o afectiune grava

Asociatia "Hope and Love for LIFE" Focsani (n.r. in traducere "Speranta si Iubire pentru VIAEsA") cea mai implicata organizatie neguvernamentala din judet in cazuri ce necesita sprijin umanitar urgent, este prima din comunitatea vranceana care a sarit in ajutorul micutului Andrei si a parintilor acestuia facandu-i recent publica povestea impresionanta"Tot suntem intrebati, de ce nu punem prima caramida la centru?!... e simplu, pentru ca in spatele asociatiei suntem majoritatea mame, pentru ... citește toată știrea