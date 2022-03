Apel umanitar in sprijinul unui focsanean in varsta de 36 de ani, ajuns in scaun cu rotile dupa un accident de circulatie

Cititi in continuare apelul la ajutor umanitar in sprijinul focsaneanului in varsta de 36 de ani Laurentiu Skovronschi ajuns in scaun cu rotile dupa un accident de circulatie care s-a intamplat in urma cu 10 luni.Numele meu este Skovronschi Laurentiu, am 36 de ani si sunt din Focsani. In urma cu 10 luni (06.05.2021) am avut un accident de motor care m-a imobilizat intr-un scaun cu rotile si m-a obligat la o viata altfel. Am intrat intr-un sens giratoriu, iar un sofer nu mi-a acordat ... citeste toata stirea