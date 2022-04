Apel umanitar urgent | Alexia o fetita de 9 ani, din Focsani, are nevoie de ajutor pentru a urma un tratament costisitor in strainatate

Intr-o postare pe contul sau de facenook, Mirela Daniela Vasilescu, mama Alexiei, fetita in varsta de 9 ani din Focsani care are nevoie de ajutor pentru a urma un tratament costisitor in strainatate, explica urgenta consultului si a interventiei medicale de care fiica sa are nevoie, acestea putand fi efectuate in Franta, la spitalul Goustave Roussy, specializat in tratarea copiilor si adolescentilor oncologici.Cititi textul integral al postarii si nu ezitati sa dati o mana de ajutor da care ... citeste toata stirea