Aproape jumatate din locurile de cazare pentru refugiatii ucraineni, ocupate in Vrancea

Prefectul judetului ii sfatuieste pe vrancenii care doresc sa ofere cazare cetatenilor ucrainieni in locuintele lor sa treaca pe la Centrul de Primire Refugiati Vrancea pentru efectuarea formalitatilor necesare. Pana astazi, 138 de refugiati ucraineni, in special mame cu copii, au solicitat locuri de cazare in judetul Vrancea, dar situatia se schimba de la ora la ora.Cei mai multi refugiati sunt cazati la caminul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Focsani, la Centrul Sovejeana din Panciu, da ... citeste toata stirea