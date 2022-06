Arestarea primarului din Marasesti, plimbata la trei instante. Judecatorii isi declina competenta

Dupa 24 de ore de retinere,Valerica Chitic a dormit acasa in noapte de miercuri spre joi. Dosarul arestarii sale a ajuns la Tribunalul Vrancea, Judecatoria Focsani si Curtea de Apel galati. Primarul orasului Marasesti, Valerica Chitic, ramane in continuare in libertate, in urma unei situatii fara precedent.Toate instantele la care edilul a fost dus de procurori cu propunerea de arest preventiv si-au declinat competenta.S-a intamplat prima data miercuri seara, cand primarul era inca retinut, ... citeste toata stirea