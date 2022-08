Aspecte ale ironiei | Cronica volumului "Solfegiu" al scriitorul vrancean, Gh. A. Neagu, semnata de prof.dr.Constantin Miu

Cele paisprezece proze scurte din noul volum - Solfegiu (Editura StudiS, Iprofasi, 2022) - semnat de scriitorul vrancean, Gh. A. Neagu, aduc in atentia cititorilor o scriitura inedita, avand drept componente absurdul, ironia fina, dar si lirismul diafan, mai cu seama in tablourile de natura, unde autorul se dovedeste a fi un poet peisagist desavarsit.Afaceristul - proza care deschide volumul in discutie - aduce in prim plan confruntarea dintre doi afaceristi: socrul - brigadier silvic - si ... citeste toata stirea