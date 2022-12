Astazi despre Dan Amedeo Lazarescu - unul dintre initiatorii reinfiintarii Partidului National Liberal la data de 22 decembrie 1989, vicepresedinte al PNL in perioada 1990 - 1997. Pleca dintre noi in urma cu 20 de ani

Dan Amedeo Lazarescu (n. 30 noiembrie 1918, Bucuresti - d. 6 decembrie 2002, Bucuresti) a fost un scriitor, traducator de limba engleza si om politic roman, fost detinut politic in perioada comunista, membru al Partidului National Liberal, deputat in legislatura 1990-1992 si senator de Timis in legislatura 1996-2000.Dan Amedeo Lazarescu s-a nascut la Bucuresti, provenind dintr-o familie cu traditie liberala. Intre anii 1929-1937, Dan A. Lazarescu a urmat cursurile Liceului "Spiru Haret" din ... citeste toata stirea