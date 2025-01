Astazi despre: Elena Farago. Poeta care si-a sacrificat copilaria pentru a avea grija de tata si frati dupa ce a ramas orfana de mama. Guvernanta in casa lui I.L. Caragiale dupa ce s-a stins si tatal sau. A scris pentru copii la indemnul lui Nicolae Iorga

Elena Farago (n. 29 martie 1878, Barlad - d. 4 ianuarie 1954, Craiova) a fost o poeta romana care a compus poezii pentru copii. Creatiile cunoscute sunt "Catelusul schiop", "Gandacelul", "Closca", "Sfatul degetelor" "Motanul pedepsit"S-a nascut pe 29 martie la Barlad in familia Francisc si Anastasia Paximade. In anul 1890 a ramas orfana de mama si a fost nevoita sa se ocupe de ingrijirea surorilor mai mici. In 1895 Elena a ramas si fara tata, ceea ce a dus la plecarea ei la Bucuresti, ... citește toată știrea