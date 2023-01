Astazi despre: Generalul Stan Poetas - A infruntat moartea in cele mai dramatice momente ale razboiului: la Topraisar, Neajlov si Marasesti. A fost ucis miseleste de bandele bolsevice in Basarabia, iar cadavrul i-a fost batjocorit

Stan Poetas (n. 5 decembrie 1870, Ulmu, judetul Braila, Romania - d. 8 ianuarie 1919, Calaraseuca, Basarabia, acum Republica Moldova) a fost un general de armata roman in timpul Primului Razboi Mondial, fiind deseori creditat pentru multe victorii ale Romaniei din timpul razboiului.[1][2]Stan Poetas s-a nascut pe 5 decembrie 1870 in comuna Ulmu din judetul Braila si a urmat scoala primara, gimnaziul si apoi scoala militara, pe care a absolvit-o in 1889. La varsta de 19 ani a devenit ofiter si ... citeste toata stirea