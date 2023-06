Noaptea cutitelor lungi (in germana Nacht der langen Messer) sau "Operatiunea Colibri", a avut loc in Germania intre 30 iunie si 2 iulie 1934, cand regimul nazist a executat cel putin 85 de oameni din motive politice. Majoritatea celor ucisi erau membri ai "Batalioanelor de asalt" (SA) (in germana Sturmabteilung), o organizatie paramilitara nazista. Adolf Hitler a actionat impotriva SA si impotriva liderului sau, Ernst Rohm, deoarece vedea in independenta SA si in apetitul membrilor acesteia ... citeste toata stirea