Astazi despre: "Salvatorul bisericilor condamnate" Eugeniu Iordachescu - inventatorul metodei de translare a monumentelor

Eugeniu Iordachescu (n. 9 noiembrie 1929 - d. 5 ianuarie 2019) a fost un inginer constructor roman, supranumit inginerul Raiului, care a propulsat Romania in randul primelor tari din lume care a aplicat procedee de translatare a cladirilor.A absolvit cursurile Liceului "Nicolae Balcescu" din Braila (1949), orasul sau natal, apoi ale Institutului de Constructii din Bucuresti - Facultatea de Poduri si Constructii Masive, devenind inginer in anul 1953. A obtinut titlul de doctor inginer in anul ... citeste toata stirea