Astazi despre: Seful de operatiuni al Marelui Cartier General de la 1877: Generalul Iacob N. Lahovari. Unul dintre cei mai abili diplomati de pe continent. S-a luptat la Vidin si la Plevna, iar pe pieptul uniformei sale abia mai incapeau decoratile

Iacob N. Lahovari (n. 16 ianuarie 1846, Bucuresti - d. 7 februarie 1907, Paris) a fost un general si politician roman. A fost ministru al afacerilor straine, ministru de razboi si sef al Marelui Stat Major. A fost fratele lui Alexandru N. Lahovari si Ion N. Lahovari."FamiliaLahovary este de origine greceasca si a venit in Valahia in secolul alXVIII-lea. Ei au fost o familie conservatoare al carei apogeu politics-a intins pana in preajma Primului Razboi Mondial", precizeazaistoricul Adrian ... citeste toata stirea