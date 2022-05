Astazi despre: Simbolul disidentei anticomuniste din perioada regimului totalitar al lui Nicolae Ceausescu: Doina Cornea - Scrisoare catre cei ce n-au incetat sa gandeasca

Doina Cornea (n. 30 mai 1929, Brasov, Romania - d. 4 mai 2018, Cluj-Napoca, Romania) a fost o publicista si disidenta anticomunista din Romania.Intr-o epoca in care compatriotii ei s-au temut sa infruntenedreptatile regimului comunist, Doina Cornea trimitea scrisori laEuropa Libera, agata in gardul curtii sale afise pe care scria "sunt deacord cu muncitorii de la Brasov", raspandea manifeste. A tradus si distribuit in samizdat in peste 100 de exemplare o carteinterzisa de regimul ... citeste toata stirea