Prigoana securitatii comuniste a avut ca tinta si eliminareapreotilor greco-catolici, dupa ce exprimarea acestei religii a fostinterzisaLa 29 octombrie 1948 a fost arestat in Bucuresti, la ora unu noaptea, si dus la sediul Ministerului de Interne. In data de 31 octombrie 1948 a fost mutat impreuna cu ceilalti episcopi greco-catolici la vila patriarhala de la Dragoslavele, unde au fost tinut inchisi, sub paza, in foame si frig. In data de 14 noiembrie au fost vizitati de patriarhul Iustinian ... citeste toata stirea