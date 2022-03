Astazi este Buna Vestire sau Blagovestenia

De Buna Vestire este bine sa ne amintim de rolul femeii in istoria mantuirii.Una din cele mai vechi sarbatori ale Bisericii crestine, praznuita atat in Biserica Apuseana cat si in cea de Rasarit este Buna Vestire, care marcheaza in plan calendaristic momentul prin care umanitatea primeste, prin acceptul Fecioarei Maria, intruparea Fiului lui Dumnezeu. Este si o sarbatoare cu importanta simbolistica, datorita prezentei arhanghelului Gavriil, care-i anunta vestea cea buna Fecioarei Maria, prin ... citeste toata stirea