Astazi se deschide primul centru de permanenta in municipiul Focsani

Miercuri, 14.12.2022, incepe activitatea medicala la Centrul de Permanenta - Medicina de familie - Dispensar Sud Focsani, situat in strada Revolutiei, nr. 12, Focsani.Centrul de permanenta a fost infiintat prin Dispozitia nr. 217/28.11.2022, emisa de catre Directia de Sanatate Publica Vrancea si functioneaza in baza Legii nr. 263/2004, privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Ordinului ... citeste toata stirea