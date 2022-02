Astazi se implinesc 90 de ani de la nasterea unui mare vrancean, actorul Emanoil Petrut

A vazut lumina zilei la Marasesti, unde a crescut si copilarit pana la 7 ani, cand parintii au luat decizia de se muta la Focsani, intr-un loc cu mai multe oportunitati.Urmeaza cursurile scolii primare din Focsani, apoi se inscrie la Liceul "Unirea" din oras, iar in paralel, incepe sa joace pe scena Ateneului Popular, demonstrand ce talent colosal zacea in interiorul sau. Astfel, inca din adolescenta, Mimi - cum il alintau parintii - isi manifesta tendinta de a transforma totul in spectacol in ... citeste toata stirea