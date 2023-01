Atentionare de tip nowcasting cod galben de ploaie si burnita care local vor depune polei in mai multe localitati din Vrancea

Conform precizarilor specialistilor Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM) in intervalul 11-01-2023 ora 23:00 - 12-01-2023 ora 5:00 se vor semnala ploaie si burnita care local vor depune polei in zona joasa a judetului Vrancea, respectiv in urmatoarele localitatiFocsani, Adjud, Marasesti, Panciu, Vulturu, Odobesti, Vidra, Paunesti, Gugesti, Homocea, Suraia, Maicanesti, Dumitresti, Vanatori, Sihlea, Esifesti, Tataranu, Bolotesti, Cotesti, Ruginesti, Garoafa, Slobozia Bradului, ... citeste toata stirea