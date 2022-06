Bacalaureat 2022 Vrancea. Peste 2.100 de candidati sustin examenul maturitatii

Luni, 20 iunie, incepe prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2022 in Vrancea- proba de Limba si literatura romana. Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, incepe luni, 20 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana - proba E.a). Marti, 21 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului - proba E.c), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii - proba E.d). In judetul Vrancea, examenul este organizat in 8 ... citeste toata stirea