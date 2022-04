Bani de la PNRR pentru reducerea abandonului scolar. Urmeaza trei ani de cursuri remediale

Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS) este cuprins in cadrul Proiectului National de Reforma "Romania Educata" si are o valoare de 543 milioane euro. Nu mai putin de 22 de scoli din Vrancea primesc finantare din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru reducerea abandonului scolar.Cel mai mare punctaj l-a obtinut Scoala Gimnaziala "Ionel Sarbu" din Ciorasti, iar municipiul Focsani are doua unitati de invatamant care primesc finantare prin PNRR, respectiv ... citeste toata stirea