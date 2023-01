Barbat cercetat pentru braconaj, dupa ce a fost prins in flagrant. Doua caprioare moarte, gasite la fondul cinegetic Sihlea

In cursul zilei de 4 Ianuarie a.c., politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, in extravilanul comunei Dumbraveni un autovehicul in interiorul caruia se aflau doua persoane de sex masculin, care ar fi practicat activitati de vanatoare ilegal.La fata locului s-a deplasat echipa operativa formata din politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Sectiei 2 Politiei Rurala Gugesti, ocazie cu care au identificat conducatorul autoturismului, ... citeste toata stirea