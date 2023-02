Barbat din Panciu, monitorizat cu bratara electronica si cercetat dupa ce si-a lovit sotia pe fondul consumului de alcool

Ieri, 14 februarie, ora 09.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Panciu au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, de 33 ani, din Panciu are un conflict cu sotul sau.Avand in vedere cele sesizate, politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit faptul ca, in seara zilei de 13 februarie a.c., in jurul orei 18.00, sotul femeii, un barbat de 47 ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi lovit-o in zona fetei.In cauza a fost emis un ordin de protectie ... citeste toata stirea