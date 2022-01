Barbatul banuit ca a provocat moartea femeii din Odobesti a fost retinut pentru 24 de ore

Reamintim ca o femeie din Odobesti a fost gasita in stare de inconstienta duminica seara, intr-o parcare din localitate. Din nefericire, femeia, in varsta de 56 de ani, a decedat la spital.Inca de ieri se vehiculau informatii ca ar fi vorba de o crima, intrucat unii martori ar fi sustinut ca femeia fusese batuta si apoi abandonata in stare de inconstienta in parcare.Conform informatiilor de ultima ora transmise de IPJ Vrancea, barbatul banuit ca ar fi provocat decesul femeii a fost ... citeste toata stirea