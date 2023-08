Prin intermediul unui comunicat de presa Consiliul Judetean Vrancea, prin Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" anunta organizarea in zilele de 23, 24 si 30, 31 august 2023, a Bibliotecii de Vacanta, in Crangul Petresti intre orele 16.30 si 19.30.Cititi in continuate textul integral al comunicatului de presa mentionat.Consiliul Judetean Vrancea, prin Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" va invita in zilele de 23, 24 si 30, 31 august 2023, la Biblioteca de Vacanta, care se va desfasura ... citeste toata stirea