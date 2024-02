Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea:Podul de Carti si puterea comunitatii

Prin intermediul unui comunicat de presa Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea prezinta public concluziile activitatilor desfa;urate in acest an cu ocazia Zilei Nationale a Lecturii.Ziua Nationala a Lecturii din acest an a adunat in jurul bibliotecii noastre numerosi oameni si institutii diverse, care s-au unit intr-o voce comuna: CARTEA si LECTURA sunt forme indispensabile ale educatiei: o lectie mereu de invatat!Astfel, peste 800 de exemplare de carte diversa au fost aduse la ... citește toată știrea