Biciclist in varsta de 27 de ani din Adjudu-Vechi, accidentat mortal in aceasta seara, pe DN2 E85, in afara localitatii Siscani

Un biciclist, in varsta de 27 de ani, din Adjudu-Vechi a fost accidentat mortal in aceasta seara pe DN2-E85 de catre un ansamblul auto (autoutilitara si semiremorca) care circula pe sensul Adjud -Bacau.Conform precizarilor politistilor biciclistul arosat de ansamblul auto nu purta elemente fluorescent-reflectorizante.Stirea initiala, 17.12.2022, ora 20:10, IPJ Vrancea: In jurul orei 19.00, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe Drumul National ... citeste toata stirea