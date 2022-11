Blat PSD-PNL Vrancea in pericol! Ministrul Sanatatii a dat de inteles ca zilele lui Mindrila la conducerea Sp Jud Focsani sunt numarate

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila prezent la Conferinta Judeteana de alegeri a PSD Vrancea de sambata, 12 noiembrie 2022, a anuntat ca trimite o echipa de specialisti la Spitalul Judetean de Urgenta din Focsani pentru a vedea conditiile in care a murit o tanara de 17 ani in urma complicatiilor, dupa o cezariana.In tot acest timp in ciuda numeroaselor cazuri revoltatoare devenite publice privind comportamentul fata de pacienti la Spitalul Judetean de Urgenta din Focsani, dinspre conducerile ... citeste toata stirea