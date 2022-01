BOOVIE, Festivalul international de book-trailere. Elevii se intrec la Focsani

Anul acesta, organizatorii isi propun sa faca din Boovie un eveniment care sa isi consolideze pozitia la nivel international. In formula consacrata deja, Asociatia Grow Up Project, impreuna cu Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret", ambele din Focsani, au dat startul celei de-a saptea editii a Boovie - Festival-concurs international de book-trailere, destinat elevilor de gimnaziu si de liceu din intreaga tara, dar si de peste hotare.Cele sase editii desfasurate cu succes in tot atatia ani ... citeste toata stirea