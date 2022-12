Brailean prins in flagrant furand cablu telefonic la Nanesti. Barbatul, banuit de aceeasi infractiune in alte doua sate din Vrancea

Conform politistilor vranceni acelasi barbat este banuit de acelasi gen de fapta, savarsita la inceputul lunii decembrie a.c., cand ar fi sustras cablu telefonic apartinand retelei de telefonie mobila, in apropiere de Drumul Judetean 204 D, intre satele Vulturu si Hangulesti. Cablul taiat, in lungime de aproximativ 440 metri ar fi fost incarcat in autoutilitara condusa de barbat si transportat in extravilanul localitatii Ianca.Ulterior, cuprul rezultat din cabluri ar fi fost vandut de acesta ... citeste toata stirea