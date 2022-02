Bugetul CJ Vrancea, aprobat in unanimitate. PSD a fortat o sedinta fata in fata, seful CJ "s-a ascuns" in birou

Bugetul pentru investitii al Consiliului Judetean Vrancea este in 2022 mai mare cu 24 la suta fata de anul trecut. Alesii judeteni din Vrancea au aprobat, joi, in unanimitate, bugetul judetului si al institutiilor subordonate pentru anul 2022, in cadrul unei sedinte ordinare care s-a desfasurat in sistem online.Consilierii judeteni PSD au ales sa vina fizic la sedinta, incercand sa forteze desfasurarea ei in formatul vechi, dar presedintele Consiliului Judetean, liberalul Catalin Toma, care ... citeste toata stirea