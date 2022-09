Bursa rurala de 200 de lei/luna nu se mai acorda liceenilor, iar in acest an scolar niciun elev de clasa a V-a nu va putea lua bursa de merit

Ordinul de ministru care reglementeaza noile criterii de acordare a burselor a fost publicat in Monitorul Oficial, luni, in aceeasi zi in care Avocatul Poporului a spus ca prin eliminarea burselor sociale pentru liceenii care invata intr-o alta localitate fata de cea de domiciliu "se mentin si se vor adanci inechitatile intre elevii din mediul rural si cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar Proiectului Romania Educata".Printre cele mai criticate criterii din noul ordin: eliminarea ... citeste toata stirea