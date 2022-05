Bursiera Pastia, Irina Murgu, admisa la probele de aptitudini pentru admiterea la Colegiul National de Arte "Dinu Lipatti"

Prima castigatoarea a burselor "Pastia", instituite in anul scolar 2020-2021 pentru a respecta testamentul maiorului filantrop Gheorghe Pastia (1848-1929) - ctitorul Teatrului Municipal si al Ateneului Popular din Focsani, Irina Stefania Murgu (canto clasic), participanta si promovata in etapa urmatoare a emisiunii show de televiziune "Romanii au talent", in aanul 2021, eleva la Liceul de Arte "Gh.Tattarescu" Focsani, este foarte aproape de a se transfera la Colegiul National de Arte "Dinu ... citeste toata stirea