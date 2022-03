Campania "Cu un zambet mai aproape de sanatate!" campanie finatata de Ministerul Sanatatii

In luna martie, Ministerul Sanatatii finanteaza si organizeaza campania "Cu un zambet mai aproape de sanatate!", campanie care aduce in atentia publica problematica sanatatii orale pentru elevii din clasele 0-4 si are ca obiective cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate privind importanta sanatatii orale si riscurile neglijarii acesteia;Cresterea numarului de elevi informati pentru a adopta comportamente sanatoase in vederea mentinerii sanatatii orale;Formarea unor ... citeste toata stirea