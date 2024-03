Campania "Doneaza sange, salveaza o viata!" a fost reluata in Protoieria Panciu

In Protoieria Panciu vor continua si in acest an, dedicat pastoratiei si ingrijirii semenilor nostri aflati in suferinte fizice, actiunile de donare de sange din cadrul Campaniei nationale Doneaza sange, salveaza o viata!, care se desfasoara la nivelul intregii Patriarhii Romane.Startul actiunilor de acest gen a fost dat de un grup de credinciosi din Parohia vranceana Corbita, impreuna cu pr. paroh Romica-Luca Chirita. Cu totii s-au prezentat joi, 7 martie 2024, la Centrul de Transfuzie ... citește toată știrea